Haberler

Gündem Haberleri

Bartın'da karantinada olması gerekirken pazar yeri girişinde yakalandı

Bartın'da karantinada olması gerekirken pazar yeri girişinde yakalandı

Bartın’da, koronavirüs testi pozitif çıkan S.Ç. (40), pazar yeri girişinde yakalandı. Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen S.Ç., filyasyon ekipleri tarafından tedavisi için hastaneye götürüldü.