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    Bartın’da KPSS'ye giren kişide Delta varyantı tespit edildi: 30 kişi karantinada

    KPSS'ye giren bir kişide Delta varyantı tespit edilmesi üzerine aynı salonda bulunan 30 kişinin karantinaya alındığını bildirildi.
    • AA
    • 01.08.2021 - 17:05
    • Güncelleme : 01.08.2021 - 17:22
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    Bartın’da KPSS'ye giren kişide Delta varyantı tespit edildi: 30 kişi karantinada

    Dün koronavirüs semptomları gösteren 2 kişi, Bartın Devlet Hastanesi’nde test verdi.

    Test sonuçları çıkmadan, sabah yapılan KPSS’ye giren 1 kişide Delta varyantı virüs, diğer kişinin ise test sonucu şüpheli olarak tespit edildi.

    Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin sınava girdiği salonlarda bulunan 30 kişiye ulaşarak karantinaya aldı.

    “30 KİŞİYİ TEMASLI SAYIP KARANTİNAYA ALDIK”

    Bartın İl Sağlık Müdürü Alparslan Erol, 2 kişinin dün test verdiğini söyleyerek, "Sabah saatlerinde 1 kişinin Delta varyantı olduğu, diğer kişinin de şüpheli olması nedeniyle sınava girdikleri 2 salondaki kişileri tespit ettik. İlk etapta 30 kişiyi temaslı sayıp karantinaya aldık. Çalışmalarımız sürüyor. Diğer şüphelinin durumuna göre hareket edeceğiz." dedi

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