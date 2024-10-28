Bartın'da maden ocağı faciası: Soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklandı

İHA
Bartın'ın Amasra ilçesinde Hattat Enerji ve Maden A.Ş.'ye ait maden ocağında 26 Ekim Cumartesi günü göçük meydana geldi.
Acı olayda, Ferdi Tayyar isimli işçi hayatını kaybetti.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İşletmeler Müdürü A.K., İş Güvenliği Müdürü S.Y., daimi nezaretçi Maden Mühendisi H.I. ve vardiya sorumlusu Maden Mühendisi N.M.Ö., serbest bırakılmıştı.
İtiraz üzerine yaşanan son gelişmede bu 4 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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