Bartın'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin valilik açıklaması

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yer altında patlama yaşanırken Bartın Valiliği, açıklamasında gerekli çalışmalara başlanıldığını belirtti ve "Mahsur kalan işçiler var" dedi.

Bartın'ın Amasra ilçesi, saat 18.45 sıralarında patlama ile sarsıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde yer altında patlama meydana geldi.

Yaşanan olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Bartın Valisi'nden açıklama

Öte yandan konuya ilişkin açıklama Bartın Valisi Nurtaç Arslan tarafından yapıldı.

Vali Arslan açıklamasında; bir patlama olduğunu, patlamanın neden kaynaklı olduğunun henüz net olmadığını belirtirken "Yer altında mahsur kalan işçiler var" açıklamasında bulundu.

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Ayrıca Bartın Valisi Nurtaç Arslan, canlı yayında olaya ilişkin açıklama yaptı.

Bartın Valisi, "Arama kurtarma çalışmaları çok sayıda ekiple devam ediyor. Eksi 300 kotunda 44 kişi, eksi 350 kotunda 5 kişi var. 8 kişi de kendi imkanlarıyla kurtarıldı." dedi.

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Bartın Valiliği'nden açıklama



Bartın Valiliği'nden de konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmı bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır."



Amasra Belediye Başkanı: 87 arkadaşımız vardı, 11'i çıktı

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamasında "87 arkadaşımız vardı, 11 arkadaşımız çıktı, 2'si yaralı" dedi.

AFAD destek gönderdi

AFAD ise açıklamasında "Amasra Taşkömürü İşletmesinde henüz belli olmayan bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bölgeye yönlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.