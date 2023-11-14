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Bartın'da minibüs devrildi: 11 kişi yaralandı

Bartın'da minibüs devrildi: 11 kişi yaralandı İçerisinde yolcu olan bir minibüs kontrolünü kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonucunda 3'ü ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.