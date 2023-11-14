Bartın-Arıt yolunda korkunç bir kaza yaşandı.
Şoför Satı Çelikoğlu, yolcularla dolu minibüste, Çamaltı köyü mevkiinde seyrederken direksiyonun kontrolünü kaybetti.
Kontrolü kaybederek sürüklenen minibüs, yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.
11 yolcu yaralandı
Minibüs yolcularından 11 kişi, minibüse sıkışarak yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Minibüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Tedavileri devam ediyor
11 yaralı arasında 3 kişinin durumu ağır ve tedavileri devam ediyor.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
"Seni keşke göndermeseydim"
Sol kolu kırılan Güllü Muşuk'un, araçtan çıkarılması sırasında kaza yerine gelen oğlu Şendoğan Muşuk ağlayarak, "Anne seni keşke göndermeseydim. Ben yanındayım, korkma." dedi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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