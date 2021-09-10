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Bartın'da park halindeki araç yandı

Bartın'da park halindeki araç yandı

Tuna Mahallesi'nde park halindeki araç yanmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar su dolu kovalarla söndürmeye çalıştı. Bölgeye gelen ekipler ise alevleri söndürdü.