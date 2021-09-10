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- Bartın'da park halindeki araç yandı
Bartın'da park halindeki araç yandı
- İHA
- 10.09.2021 - 04:22
- Güncelleme : 10.09.2021 - 04:47
Bartın'ın Tuna Mahallesi'nde park halindeki aracın yanması, etraftakilere korku dolu anlar yaşattı.
Gülkent Sitesi'nde park halindeki hafif ticari aracın motor kaputundan alevler yükselmeye başladı.
Duman ve alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bu sırada çevre sakinleri alevlerin büyümemesi için ıslattıkları battaniye ile motor kaputunu örterek hava temasını kesmeye çalıştı.
ÇEVRE HALKI KOVALARLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI
Bir yandan su dolu kovalarla yangını söndürmeye çalışan vatandaşlar yangın tüpleriyle de alevlere müdahalede bulundular.
Tüm müdahalelere karşın alevlerin büyüdüğü görülürken yangın Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Vatandaşların alevlerle mücadele ettikleri o anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Yanan araç kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bartın'da park halindeki araç yandı VİDEO