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    Bartın'da park halindeki araç yandı

    Tuna Mahallesi'nde park halindeki araç yanmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar su dolu kovalarla söndürmeye çalıştı. Bölgeye gelen ekipler ise alevleri söndürdü.
    • İHA
    • 10.09.2021 - 04:22
    • Güncelleme : 10.09.2021 - 04:47
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    Bartın'da park halindeki araç yandı

    Bartın'ın Tuna Mahallesi'nde park halindeki aracın yanması, etraftakilere korku dolu anlar yaşattı.

    Gülkent Sitesi'nde park halindeki hafif ticari aracın motor kaputundan alevler yükselmeye başladı.

    Duman ve alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Bu sırada çevre sakinleri alevlerin büyümemesi için ıslattıkları battaniye ile motor kaputunu örterek hava temasını kesmeye çalıştı.

    ÇEVRE HALKI KOVALARLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

    Bir yandan su dolu kovalarla yangını söndürmeye çalışan vatandaşlar yangın tüpleriyle de alevlere müdahalede bulundular.

    Tüm müdahalelere karşın alevlerin büyüdüğü görülürken yangın Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

    Vatandaşların alevlerle mücadele ettikleri o anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Yanan araç kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bartın'da park halindeki araç yandı VİDEO

    Bartın da park halindeki araç yandı #1

    Bartın da park halindeki araç yandı #2

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