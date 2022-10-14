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    Bartın'da patlama yaşanan maden ocağı, dron ile havadan görüntülendi

    Amasra ilçesinde patlamanın meydana geldiği maden ocağının bulunduğu alan, dron ile havadan görüntülendi.
    • 14.10.2022 - 23:11
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    Bartın'da patlama yaşanan maden ocağı, dron ile havadan görüntülendi

    Bartın’da Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında saat 18.15 sıralarında bir patlama meydana geldi.

    200'e yakın personel görevlendirildi

    İHA'nın haberine göre; durumun bildirilmesi üzerine patlamanın yaşandığı bölgeye il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı, 31 ambulans, 1 acil müdahale aracı ile toplam 149 personel görevlendirildi.

    Bartın'da patlama yaşanan maden ocağı, dron ile havadan görüntülendi - VİDEO

    Patlama bölgesi havadan görüntülendi

    Ekipler maden ocağında meydana gelen patlamada bulunanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürürken çıkarılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Patlamanın meydana geldiği maden ocağı havadan dron ile görüntülendi.

    Bartın da patlama yaşanan maden ocağı, dron ile havadan görüntülendi #1

    Bartın da patlama yaşanan maden ocağı, dron ile havadan görüntülendi #2

    Bartın da patlama yaşanan maden ocağı, dron ile havadan görüntülendi #3


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