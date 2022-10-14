Bartın'da patlama yaşanan maden ocağı, dron ile havadan görüntülendi

Bartın'da patlama yaşanan maden ocağı, dron ile havadan görüntülendi

Amasra ilçesinde patlamanın meydana geldiği maden ocağının bulunduğu alan, dron ile havadan görüntülendi.

Bartın’da Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında saat 18.15 sıralarında bir patlama meydana geldi.

200'e yakın personel görevlendirildi

İHA'nın haberine göre; durumun bildirilmesi üzerine patlamanın yaşandığı bölgeye il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı, 31 ambulans, 1 acil müdahale aracı ile toplam 149 personel görevlendirildi.

Bartın'da patlama yaşanan maden ocağı, dron ile havadan görüntülendi - VİDEO

Patlama bölgesi havadan görüntülendi

Ekipler maden ocağında meydana gelen patlamada bulunanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürürken çıkarılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Patlamanın meydana geldiği maden ocağı havadan dron ile görüntülendi.