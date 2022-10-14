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- Bartın'da patlama yaşanan maden ocağı, dron ile havadan görüntülendi
Bartın'da patlama yaşanan maden ocağı, dron ile havadan görüntülendi
Amasra ilçesinde patlamanın meydana geldiği maden ocağının bulunduğu alan, dron ile havadan görüntülendi.
- 14.10.2022 - 23:11
Bartın’da Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında saat 18.15 sıralarında bir patlama meydana geldi.
200'e yakın personel görevlendirildi
İHA'nın haberine göre; durumun bildirilmesi üzerine patlamanın yaşandığı bölgeye il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı, 31 ambulans, 1 acil müdahale aracı ile toplam 149 personel görevlendirildi.
Bartın'da patlama yaşanan maden ocağı, dron ile havadan görüntülendi - VİDEO
Patlama bölgesi havadan görüntülendi
Ekipler maden ocağında meydana gelen patlamada bulunanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürürken çıkarılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Patlamanın meydana geldiği maden ocağı havadan dron ile görüntülendi.