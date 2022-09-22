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Bartın'da sağanak yağış sele döndü
Kurucaşile ilçesindeki sağanak yağış, giderek etkisini artırdı. Yağış sonucu dere taşarken 1 evi de su bastı.
- 22.09.2022 - 14:57
Bartın'ın Kurucaşile ilçesi sağanak yağışa teslim oldu.
Yağışla birlikte Aydoğmuş köyündeki dere taştı.
Su baskınları yaşandı
Bunun sonucunda, Çayaltı köyündeki Karadeniz sahil yolu inşaatındaki şantiyeye ait demir atölyesi ve kullanılmayan 1 evi su bastı.
Aydoğmuş köyü Dere Mahallesi'nde geçici demir köprü yıkıldı. İl Özel idare ekipleri ise yıkılan köprüde çalışmalara başladı.
Ağaç parçaları kumsala vurdu
Dereden akan çamurlu suyla Ovatekkeönü köyünde denizin rengini değişti.
Dereden gelen ağaç parçaları kumsala vurdu. Vatandaşlar ise odunları topladı.