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    Bartın'da sağanak yağış sele döndü

    Kurucaşile ilçesindeki sağanak yağış, giderek etkisini artırdı. Yağış sonucu dere taşarken 1 evi de su bastı.
    • 22.09.2022 - 14:57
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    Bartın'da sağanak yağış sele döndü

    Bartın'ın Kurucaşile ilçesi sağanak yağışa teslim oldu.

    Yağışla birlikte Aydoğmuş köyündeki dere taştı.

    Su baskınları yaşandı

    Bunun sonucunda, Çayaltı köyündeki Karadeniz sahil yolu inşaatındaki şantiyeye ait demir atölyesi ve kullanılmayan 1 evi su bastı.

    Aydoğmuş köyü Dere Mahallesi'nde geçici demir köprü yıkıldı. İl Özel idare ekipleri ise yıkılan köprüde çalışmalara başladı.

    Ağaç parçaları kumsala vurdu

    Dereden akan çamurlu suyla Ovatekkeönü köyünde denizin rengini değişti.

    Dereden gelen ağaç parçaları kumsala vurdu. Vatandaşlar ise odunları topladı.

    Bartın da sağanak yağış sele döndü #1

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    Bartın da sağanak yağış sele döndü #3

    Bartın da sağanak yağış sele döndü #4

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    Bartın da sağanak yağış sele döndü #9

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