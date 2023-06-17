Bartın’da şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı Hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle geçen günlerde 4 köy ile bir beldenin karantinaya alınmasının ardından hayvan pazarları da kapatıldı.

DHA

Bartın'da Ulus ilçesi Buğurlar köyünde çarşamba günü şap hastalığı tespit edilince İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 köy ve Abdipaşa beldesi karantinaya alındı, bölgede 15 köyü kapsayan alan da gözetim bölgesi ilan edildi.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında il genelinde şap hastalığının görüldüğü tespit edildi.

Hayvan pazarları kapatıldı

Bunun üzerine ikinci bir emre kadar hayvan pazarları kapatıldı.

Yasağa uymayanlara 46 bin 159 TL ceza kesilecek

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi: