Bartın'da şehit olan madencinin eşinden yürek burkan paylaşım

Amasra'da facianın yaşandığı madende çalışanan ve patlama sonucu şehit olan Şuayip Okul’un eşi Eda Okul, sosyal medyadan yürek burkan bir paylaşım gerçekleştirdi.

Bartın'ın Amasra ilçesi, 14 Eylül günü, saat 18.45 sıralarında patlama ile sarsıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi’nde yaşanan maden ocağı patlaması sonucunda 41 madenci şehit oldu.

Geride acılı aileler bırakan şehitler, toprağa verilip yaralar sarılırken patlamada hayatını kaybedenlerden bir de Şuayip Okul.

Şehidin eşinden yürek burkan paylaşım

Şuayip Okul, Çanakçılar köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Son yolculuğuna uğurlanan Okul’un eşi Eda Okul, sosyal medya hesabından yürek burkan paylaşım gerçekleştirdi.

"Hiç aklıma gelmezdi bizi yalnız bırakacağın"

İHA'nın haberine göre; Şehit madenci Şuayip Okul’un eşi Eda Okul mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Eşim Şuayip Okul’u maden ocağı patlaması sonucu kaybettim. Arayan, soran, mesaj atan herkesten Allah razı olsun. Mesajlarınıza dönüş yapamıyorum. Acım çok büyüktür inanın. Sadece tek isteğim herkesten dua. Şimdiden Allah razı olsun. Seni çok seviyorum canımın içi. Sensizlik çok zor. Hiç aklıma gelmezdi bizi yalnız bırakacağın. Canım şehidim benim. Nurlar içerisinde uyu. Mekanın cennet olsun. Seni çok seviyorum."