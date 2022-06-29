Bartın'da sel sonrası temizlik çalışmaları başladı

Günlerdir etkisini sürdüren sağanak sonrası iş yerleri sular atında kaldı ve yollar kapandı. Hayatı olumsuz etkileyen sel sonrası AFAD'ın da yardımıyla temizlik çalışmaları başladı.

Yurt genelinden görülen sağanak yağışlar, insanların yaşamını olumsuz etkiliyor.

Özellikle son haftalarda Karadeniz bölgesini etkisi altına alan yağışlar, yerini sele bıraktı.

Bartın'da da sağanak sonrası meydana gelen selde taşkınlar yaşandı ve yollar kapandı.

Ekipler çalışıyor

Bölgede yaşanan olumsuz olaylardan sonra ekipler hummalı bir şekilde çalışırken hayat kısmen normale dönmeye başladı.

Kapanan yol trafiğe açıldı

Yalı Caddesi'ndeki ana yolda yer yer bir metreye çıkan çamurlar, Bartın Belediyesi koordinasyonunda itfaiye ile arazözlerin desteğiyle temizlenerek dün yaya ve araç trafiğine açıldı.

Bartın'da selin ardından temizlik çalışmaları sürüyor VİDEO



İş yerleri temizleniyor

Balçık altında kalan sokak ve dükkanlardaki temizlik biterken kafe, çay bahçesi, lokanta, bakkal gibi bazı iş yerlerindeki çamur ile taşkın sularının temizlendiği ifade edildi.

AFAD da çalışmalara destek veriyor

AA'nın haberine göre; çalışmalara farklı illerden gelen AFAD gönüllüleri de destek verirken sel sularının çekilmeye başladığı Kemer Meydanı'nda da temizlik yapılmaya devam edildiği bildirildi.