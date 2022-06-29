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    Bartın'da sel sonrası temizlik çalışmaları başladı

    Günlerdir etkisini sürdüren sağanak sonrası iş yerleri sular atında kaldı ve yollar kapandı. Hayatı olumsuz etkileyen sel sonrası AFAD'ın da yardımıyla temizlik çalışmaları başladı.
    • 29.06.2022 - 11:38
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 13:18
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    Bartın'da sel sonrası temizlik çalışmaları başladı

    Yurt genelinden görülen sağanak yağışlar, insanların yaşamını olumsuz etkiliyor.

    Özellikle son haftalarda Karadeniz bölgesini etkisi altına alan yağışlar, yerini sele bıraktı.

    Bartın'da da sağanak sonrası meydana gelen selde taşkınlar yaşandı ve yollar kapandı.

    Ekipler çalışıyor

    Bölgede yaşanan olumsuz olaylardan sonra ekipler hummalı bir şekilde çalışırken hayat kısmen normale dönmeye başladı.

    Bartın da sel sonrası temizlik çalışmaları başladı #1

    Kapanan yol trafiğe açıldı

    Yalı Caddesi'ndeki ana yolda yer yer bir metreye çıkan çamurlar, Bartın Belediyesi koordinasyonunda itfaiye ile arazözlerin desteğiyle temizlenerek dün yaya ve araç trafiğine açıldı.

    Bartın'da selin ardından temizlik çalışmaları sürüyor VİDEO

    Bartın da sel sonrası temizlik çalışmaları başladı #2

    İş yerleri temizleniyor

    Balçık altında kalan sokak ve dükkanlardaki temizlik biterken kafe, çay bahçesi, lokanta, bakkal gibi bazı iş yerlerindeki çamur ile taşkın sularının temizlendiği ifade edildi.

    Bartın da sel sonrası temizlik çalışmaları başladı #3

    AFAD da çalışmalara destek veriyor

    AA'nın haberine göre; çalışmalara farklı illerden gelen AFAD gönüllüleri de destek verirken sel sularının çekilmeye başladığı Kemer Meydanı'nda da temizlik yapılmaya devam edildiği bildirildi.

    Bartın da sel sonrası temizlik çalışmaları başladı #4

    Bartın da sel sonrası temizlik çalışmaları başladı #5

    Bartın da sel sonrası temizlik çalışmaları başladı #6

    Bartın da sel sonrası temizlik çalışmaları başladı #7

    Bartın da sel sonrası temizlik çalışmaları başladı #8


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