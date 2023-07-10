Bartın'da sel sularının çekildiği bölgelerde temizliğe Mehmetçik de destek veriyor Yoğun yağmur nedeniyle Bartın'da yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan çalışmalarda bölgede görevli Mehmetçik de yer aldı. Askerler sokakların temizlenmesine yardım etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA ENSONHABER'İ THREADS'TE TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Türkiye sıcak havaların ardından yağmura teslim oldu. Karadeniz kıyıları en çok yağış alan bölge oldu. Bartın Irmağı taştı Ordu ve Zonguldak'tan sonra sağanak Bartın'ı vurunca Bartın Irmağı taştı. Cadde ve sokaklar su ile dolarken çok sayıda mekan sular altında kaldı. Kemerköprü ve Tersane Caddesi'nde taşan ırmağın yarattığı tahribat, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Bartın sular altında Yaklaşık 9 metre yüksekliğindeki tarihi Kemerköprü'nün su altında kaldığı bölgede, Kemer Meydanı'nda bulunan taksi durağı, minibüs durakları ile bir marketin suyla dolduğu görüldü. Vali Nurtaç Arslan ve Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, bölgede incelemelerde bulundu. Mehmetçik olay yerine desteğe geldi Suyun çekildiği yerlerde, ekiplerle esnaf iş yerlerinde temizlik çalışmasına başladı. Temizlik çalışmalarına bölgede konuşlu askeri birlikler de katıldı. Suların çekildiği alanlara gelen Mehmetçik, ellerine aldıkları kazma kürek ne varsa yardıma koştu. Öte yandan selin etkilediği Tersane Caddesi'ndeki son durum havadan görüntülendi.