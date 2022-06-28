Petrol
113.03
1.85%
Euro
17.6262
0.57%
Dolar
16.6492
0.75%
Altın
975.72
0.71%
Borsa
2549
0.79%
Bitcoin
351.279
-2.21%
BTXN Coin
7.20
0.00%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Bartın'da taşkın nedeniyle tarihi Kemerköprü su altında kaldı

    Bartın'da sağanak nedeniyle tarihi Kemerköprü su altında kaldı, bazı iş yerlerini de su bastı.
    • 28.06.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 11:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bartın'da taşkın nedeniyle tarihi Kemerköprü su altında kaldı

    Kemerköprü mevkisinde dün taşan ırmağın yarattığı tahribat, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

    Yaklaşık 9 metre yüksekliğindeki tarihi Kemerköprü'nün su altında kaldığı bölgede, çok sayıda iş yerini su bastığı görüldü.

    Taşkın nedeniyle Kemer Meydanı’ndaki taksi durağı, minibüs durakları ile bir zincir marketin şubesi de su altında kaldı.

    Suyun çekildiği yerlerde temizlik çalışmalarına başlandı

    Vali Nurtaç Arslan ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, bölgede incelemelerde bulundu.

    Suyun çekildiği yerlerde, belediye ekipleri ve bazı iş yerlerinde esnaf temizlik çalışmasına başladı.

    AA'nın aktardığına göre öte yandan bölgede 4 gündür devam eden sağanak etkisini sürdürüyor.

    Bartın'da taşkın nedeniyle tarihi Kemerköprü su altında kaldı ViDEO

    Bartın da taşkın nedeniyle tarihi Kemerköprü su altında kaldı #1

    Bartın da taşkın nedeniyle tarihi Kemerköprü su altında kaldı #2

    Bartın da taşkın nedeniyle tarihi Kemerköprü su altında kaldı #3

    Bartın da taşkın nedeniyle tarihi Kemerköprü su altında kaldı #4

    Bartın da taşkın nedeniyle tarihi Kemerköprü su altında kaldı #5

    Bartın da taşkın nedeniyle tarihi Kemerköprü su altında kaldı #6

    Bartın da taşkın nedeniyle tarihi Kemerköprü su altında kaldı #7


    İlginizi Çekebilir

    Murat Arkın kimdir,kaç yaşında? Cüneyt Arkın'a benzerliği dikkat çekiyor..
    Medya

    Murat Arkın kimdir,kaç yaşında? Cüneyt Arkın'a benzerliği dikkat çekiyor..

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanın!
    Tesla

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanın!

    Türkan Şoray,Cüneyt Arkın'a bu sözlerle veda etti! 'Yerin dolmayacak..'
    Medya

    Türkan Şoray,Cüneyt Arkın'a bu sözlerle veda etti! 'Yerin dolmayacak..'

    Görüş Bildir