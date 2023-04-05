Bartın'da trafik denetimi! 17 araca ceza yazıldı Kentte emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 17 araç sürücüsüne 7 bin 412 TL idari para cezası uygulandı.

İHA

Trafikte dikkatsiz ve kurallara uymayan sürücülere yönelik denetimler yapılmaya devam ediyor.

Yapılan denetimler kapsamında binlerce kaza önlendi.

Öte yandan vatandaşları rahatsız edecek sürücüler de önlenmek için çalışmalar yapıldı.

Denetimlerin adresi bu kezde Bartın oldu.

Kent genelinde Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce denetim yapıldı.

Denetimler 7 yunus timi, 1 trafik ekibi ve 1 çift yaya devriye ekibi ile gerçekleştirildi.

17 araç sürücüsüne ceza

Denetimler sonucunda 13 araç sürücüsüne ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmaktan, 4 araç sürücüsüne ise hava şartlarına aykırı olarak sis farı kullanımından toplamda 7 bin 412 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimler devam edecek

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla kent genelinde denetimlerin devam edeceği bildirildi.