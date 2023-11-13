Bartın'da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan kavşakta, seyir halindeki araç yolun kenarına devrildi. Kaza sonucu sürücü hayatını kaybederken, yan koltukta oturan yolcunun ise tedavisi sürüyor.

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DHA

Bartın'da, gece saatlerinde bir trafik kazası yaşandı.

Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan kavşakta, Bartın istikametine doğru giden Aziz Gülüç, aracının kontrolünü kaybetti.

Yoldan çıkan otomobil durdurulamayınca, yol kenarında bulunan alana devrilerek takla attı.

Kazaya şahit olan sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Otomobile sıkışmış halde bulundular

Bölgeye gelen ekipler araç içerisinde yoğun çalışma sarfetti.

Sürücü Gülüç ve yan koltukta bulunan Engin Avcı, kaza sonucunda otomobile sıkışmış halde bulundu.

Tedavi amacıyla hastaneye kaldırıldılar

Aziz Gülüç ve Engin Avcı, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü hayatını kaybetti

Durumu ağır olan sürücü, ekiplerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Emekli maden işçisi olduğu öğrenilen Gülüç'ün cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Tedavisi devam eden Avcı'nın ise durumunun iyiye gittiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)