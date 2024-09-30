Bartın'da vahşi depolama alanının dolması nedeniyle çöplerin yola dökülmesine inceleme Bartın'ın katı atıklarının toplandığı vahşi depolama alanının dolması nedeniyle çöplerin yola dökülmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

AA

Çevre kirliliği oluşturanlara geçit yok..

Son denetlemeler Bartın'da gerçekleştirildi.

1 KİLOMETRELİK ÇÖP YIĞINI OLUŞTU

Karasu köyü İnkumu tatil beldesi tepesinde bulunan, kent merkezi ile ilçe ve beldeler olmak üzere 8 belediye ve İl Özel İdaresince köylerden toplanan çöplerin atıldığı vahşi depolama alanının dolması nedeniyle bölgeye ulaşımın sağlandığı yaklaşık 1 kilometrelik yolda çöp yığınları oluştu.

SIVILAR IRMAĞA KARIŞTI

Boğaz Mahallesi'ne ulaşan yolun kapandığı ve Bartın Irmağı mevkisine kadar gelen çöp yığınlarından akan sıvıların da yağmur sularıyla ırmağa karıştığı görüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, günlük yaklaşık 150 ton çöpün taşındığı alanda vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine inceleme başlattı.

KİRLİLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çöplerin iş makinesi yardımıyla kenar bölgelere alınarak yolun açılmaya çalışıldığı bölgedeki kirlilik havadan da görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)