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    Bartın'daki maden faciası: Ocaktaki yangın etkisini azalttı

    41 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağında çıkan yangın, verilen oksijen seviyesinin düşürülmesi ile etkisini azalttı. Oksijenin tamamen kesilip, yangının da söndürülmesi planlanıyor.
    • 16.10.2022 - 10:25
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    Bartın'daki maden faciası: Ocaktaki yangın etkisini azalttı

    Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında, 14 Ekim'de saat 18.15 sıralarında patlama meydana geldi.

    Patlamada 41 işçi hayatını kaybetti, 58 işçi kurtarıldı.

    Çalışmalar sürüyor

    4'ü Bartın Devlet Hastanesi, 6'sı İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olmak üzere 10 işçinin tedavileri sürüyor.

    Hayatını kaybeden işçilerden 35'i dün toprağa verilirken, 6 işçi ise bugün defnedilecek.

    Patlamanın yaşandığı maden ocağında ise çalışmalar sürüyor.

    Ocaktaki yangın etkisini azalttı

    Grizu patlamasının ardından çıkan yangın, ocağa verilen oksijen seviyesinin düşürülmesi ile etkisini azalttı.

    Oksijenin tamamen kesilip, yangının da söndürülmesi planlanıyor.

    DHA’nın haberine göre olay ile ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

    Bartın daki maden faciası: Ocaktaki yangın etkisini azalttı #1

    Bartın daki maden faciası: Ocaktaki yangın etkisini azalttı #2

    Bartın daki maden faciası: Ocaktaki yangın etkisini azalttı #3

    Bartın daki maden faciası: Ocaktaki yangın etkisini azalttı #4


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