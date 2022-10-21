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Bartın'daki maden faciası yaralılarına bakanlardan ziyaret

Bartın'daki maden faciası yaralılarına bakanlardan ziyaret

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 6 hastayı Fatih Dönmez, Fahrettin Koca ve Vedat Bilgin ziyaret etti. Bakanlar, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.