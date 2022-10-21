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    Bartın'daki maden faciası yaralılarına bakanlardan ziyaret

    Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 6 hastayı Fatih Dönmez, Fahrettin Koca ve Vedat Bilgin ziyaret etti. Bakanlar, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
    • 21.10.2022 - 17:09
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    Bartın'daki maden faciası yaralılarına bakanlardan ziyaret

    Bartın'daki maden faciasında 41 işçi yaşamını yitirirken, 6 işçi de yaralı olarak hastanelere kaldırılmıştı.

    Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren 6 işçiye, bakanlar tarafından ziyaret gerçekleştirildi.

    Bakanlardan yaralılara ziyaret

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin hastaneye gelerek yaralı madenciler ve ailelerini ziyaret etti.

    Bakanlar yoğun bakımdan çıkarılan madenci İbrahim Çeliktaş'ın yanına giderek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

    Bartın daki maden faciası yaralılarına bakanlardan ziyaret #1

    Bartın daki maden faciası yaralılarına bakanlardan ziyaret #2

    Bartın daki maden faciası yaralılarına bakanlardan ziyaret #3

    Bartın daki maden faciası yaralılarına bakanlardan ziyaret #4


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