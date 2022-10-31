Petrol
93.44
-0.35%
Euro
18.405
-0.71%
Dolar
18.6064
0.14%
Altın
981.61
-0.11%
Borsa
3967
2.27%
Bitcoin
380.900
-1.14%
BTXN Coin
10.39
-1.70%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C
    Bartın'daki maden faciasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

    Bartın'daki maden faciasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

    Bartın'daki grizu patlamasına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasından 2 mühendis tutuklandı.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2022 - 17:29
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 17:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    14 Ekim'de, Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağındaki yaşanan grizu patlamasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

    Patlamada ocakta bulunan madencilerden 41'i şehit oldu, 11'i ise yaralandı.

    25 isim için gözaltı kararı

    Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmıştı.

    2 mühendis tutuklandı

    Soruşturma kapsamında adliyeye getirilen şüphelilerden kartiyelerden sorumlu maden mühendisleri L.A. ve İ.H.M, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

    Nöbetçi hakimlik, 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

    16 kişinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

    Bartın daki maden faciasına ilişkin 2 kişi tutuklandı #1

    Amasra'daki grizu faciası

    Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında, 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı.

    27 Ekim Perşembe günü Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, müessese müdür yardımcıları, işletme müdürü, personel müdürü, işletme başmühendisi ile kartiye, iş güvenliği, sondaj ve aspiratör sorumlusu olarak görev yapan mühendislerin yer aldığı 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

    Polis ekipleri, şüphelilerden 24'ünü gözaltına alarak Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürmüştü.

    Bartın daki maden faciasına ilişkin 2 kişi tutuklandı #2

    Bartın daki maden faciasına ilişkin 2 kişi tutuklandı #3

    Bartın daki maden faciasına ilişkin 2 kişi tutuklandı #4


    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    Gönül Dağı 75. bölüm fragmanı yayınlandı! Kenan'la Elif evleniyor mu?
    Medya

    Gönül Dağı 75. bölüm fragmanı yayınlandı! Kenan'la Elif evleniyor mu?

    Zelensky: Rusya gıda krizini Afrika ve Asya'ya yaymak istiyor
    Dünya

    Zelensky: Rusya gıda krizini Afrika ve Asya'ya yaymak istiyor

    Görüş Bildir