Bartın'daki maden faciasına müdahale eden sağlıkçılar o anları anlattı

Maden sahasındaki patlama ihbarından sonra bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, 'yaşatma' mücadelesini anlattı. Ambulans Servisi Başhekimi Gökhan Bedir, "51 ambulansımız olay yerine intikal etti" dedi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim akşamı yaşanan maden faciasından ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

Grizu kaynaklı olan patlamada, 41 maden işçisi hayatını kaybederken 11 işçi yaralı olarak kurtuldu.

6 savcı ve 4 müfettiş görevde

Kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle adli soruşturma başladı. Konuya ilişkin 6 savcı ve 4 müfettiş görevlendirildi.

Patlama ihbarından 5 dakika sonra ilk 112 unsuru bölgeye ulaşırken 18.28’de Ambulans Servisi Başhekimi Gökhan Bedir, patlamanın meydana geldiği maden sahasına geldi.

O anları anlattı

DHA'nın aktarımına göre; patlamaya ilk ulaşan yöneticilerden olan İl Ambulans Servisi Başhekimi Gökhan Bedir, hayat kurtarma mücadelesini anlattı.

"İlk müdahalemizi eksi 250 katta yaptık"

İl Sağlık Müdürü Alparslan Erol ile birlikte intikal ettiğini belirten Bedir, “Geldiğimizde büyük bir karmaşa, büyük bir kaos vardı. Ne yazık ki çok büyük bir afetin içerisindeyiz. Olayın ilk anından itibaren 31 ambulansımızı olay yerine getirdik. Takip eden yarım saat içerisinde de toplamda 51 ambulansımız olay yerine intikal etmiş oldu. İçerideki hastalarımızın durumları hakkında bilgimiz olmadığı için ilk müdahaleyi aşağıda yapma isteği oluştu bizde.

İlk müdahalemiz ne kadar erken olursa o kadar kurtarma ihtimalimiz olduğu için. Görevli arkadaşlarla konuşup müsaadelerini aldıktan sonra biz UMKE ekiplerimizi aşağıya yönlendirdik. İlk müdahalemizi eksi 250 katta yaparak tedavilerine ilk orada başladık. Müdahale edilerek yukarı çıkarıldı ve 112 ekiplerine teslim edildi. Buradan da hastaneye nakli sağlandı.” dedi.

"Bir tane canı kurtarmak için telaş içerisindeydik"

Bartın’da birçok insanın birbirini tanıdığını belirten Bedir, “Burası küçük bir şehir, ya arkadaşımız ya eşimiz, dostumuz. Bir yandan görev bilincimiz var tabii ki, hepimizin duygu dolu anları oldu. Bir madencimizin ilk müdahalesini ben yaptım. ‘Hocam benim aşağı gitmem lazım’ dedi. Genel durumu iyiydi aşağıya indi daha sonra 6 madencimizi kurtardı. Ne yazık ki sonra vefat etti. Ona çok üzülmüştüm. Genel olarak bizim için zorlu bir süreçti ama biz burada bir tane canı kurtarmak için bu kadar telaş içerisindeydik. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın hiçbir millete." diye konuştu.

"UMKE personelleri yaralılarımızı hızlı bir şekilde çıkardı"

Olay yerine ilk ulaşan ekiplerden biri de Bartın UMKE sorumlusu Adil Yıldırım’ın bulunduğu UMKE unsuruydu.

Yıldırım, 9 ilden gelen 67 UMKE personelinin 15 tim şeklinde hareket ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:



“Burada bir kaos, kargaşa durumu hakimdi. 112 ekipleri ve burada çalışan görevli işçiler ile yetkililer ocağın girişinde beklemedeydi. Ocağın girişinde görevliler ve tahlisiye ekipleri hazır bekliyordu. Hızlı şekilde bir plan yaptık. Aşağıya inmek istedik. Eksi 250 kot aşağıya UMKE personelleri indi. İçerideki galeride 3 kilometre kadar bir mesafe katettiler. İçeride ilk triyajımızı, tıbbi müdahalemizi ve kurtarma operasyonlarını tahlisiye ekipleriyle birlikte UMKE ekipleri gerçekleştirdi.

Ocağın çıkış noktasına kadar UMKE personelleri yaralılarımızı hızlı bir şekilde çıkardı ve 112’ye teslim ettik. Daha sonrasında burada 4 tane sahra tipi acil müdahale ünitelerimizi kurduk. İçerisinin çok riskli olduğunu biliyorduk ama bizim tek amacımız 1 kişi de olsa 1 can da olsa hızlı bir şekilde dışarı çıkarabilmekti. Biraz risk aldık ama tüm arkadaşların emeğine yüreğine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.















