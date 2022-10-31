Bartın'daki maden faciasında adliyeye sevk edilen 20 isimden 5'i serbest

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciasında gözaltındaki 24 kişiden 20'si adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan 5 kişi ise serbest bırakıldı.

TTK'ya ait Amasra maden ocağında geçen 14 Ekim günü meydana gelen maden faciasının ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor.

Amasra Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 24 isimden 20'si, bugün geniş güvenlik önlemleri altında Amasra Adliyesi'ne sevk edildi.

5 kişi serbest bırakıldı

Adliyeye sevk edilen isimlerden emniyet şefi Ferhan Güneş, idari ve mali işlerden sorumlu müessese müdür yardımcısı Süleyman Sırrı Bayraktar, elektrik mühendisi Hüseyin Ogan, 2. kartiye şefi Şenol Kaya, hazırlık şefi Selami Yeşilsu savcılıkça ifadelerinin alınmalarının ardından serbest bırakıldı.

Amasra Adliyesi'ne sevk edilen müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca, maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş, elektro mekanik şube müdürü Mehmet Güneş, elektromekanik baş mühendisi Serkan Özdoğan, makina mühendisi Şuayb Orhan, maden mühendisi Recep Orhan, makina mühendisi Musa Adıyaman, maden mühendisi Levent Aydın, sondaj şefi Tayfun Uça, jeoloji mühendisi Hakkı Oğuz Karakuş, emniyet mühendisi Şahan Kahraman, emniyet vardiya nezaretçisi Mustafa Olgun, elektrik servis şefi Onur Öztürk, gaz izleme maden teknikeri Mehmet Özdemir, İş Güvenliği Şube Müdür Vekili Volkan Soylu'nun sorguları sürüyor.

4 kişinin Amasra Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor

Öte yandan TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, Maden Mühendisi Hidayet Gökdere ve İşletme Başmühendisi Mehmet Tural'ın Amasra Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Amasra Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

İHA'nın aktardığına göre hakkında gözaltı kararı bulunan 1. kartiye vardiya nezaretçisi Umut Akgül'ün, İstanbul'da tedavi gören bir yakınına refakatçilik yaptığı, ileriki süreçte gözaltına alınacağı öğrenildi.