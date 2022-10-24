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    Bartın'daki madenin müessese müdürü ve daire başkanı adliyede

    Bartın’da 41 madencinin hayatını kaybettiği maden faciası sonrası yürütülen soruşturmada müessese müdürü ve daire başkanı, soruşturmanın yürütüldüğü Amasra Adliyesi’ne geldi.
    • 24.10.2022 - 18:47
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    Bartın'daki madenin müessese müdürü ve daire başkanı adliyede

    Bartın'da meydana gelen patlama sonrası 41 madenci hayatını kaybetmişti.

    Yaşanan olayın ardından süratle soruşturma başlatılmıştı.

    Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda elde edilen bulgular Amasra Adliyesi’ne getirildi.

    Müdür ve daire başkanı adliyeye geldi

    Cumhuriyet savcılarınca yürütülen soruşturmada TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ve TTK İş Sağlığı Güvenliği Eğitim Daire Başkanı Faik Ahmet Sarıalioğlu da adliyeye geldi.

    İHA'nın aktardığına göre Özdemir ve Sarıalioğlu, adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

    Bartın daki madenin müessese müdürü ve daire başkanı adliyede #1

    Bartın daki madenin müessese müdürü ve daire başkanı adliyede #2


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