Bartın'daki patlama öncesi madencilerin son fotoğrafları

Bartın Amasra'da facianın yaşandığı madende çalışan işçilerin, patlamadan önce çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı..

Türkiye Amasra'da kaybettiği 41 maden şehidine ağlıyor..

Tarihi faciadan yaralı kurtarılan madencilerin tedavileri de dikkatle takip ediliyor.

Geride acılı aileler bırakan şehitler toprağa verilip, yaralar sarılırken, yaşanan facia sonrası ortaya yeni detaylar çıkmaya devam ediyor..

Madencilerin son fotoğrafları

Amasra'daki maden kazası sırasında mesaide olan işçilerin son fotoğrafları ortaya çıktı.

Görüntülerde, madencilerin servis aracında ve iş yerinde çekilen son anları yer alıyor..

Her gün olduğu gibi aileleriyle vedalaşıp evlerinden çıkan madenciler, iş başı yapmak için servis aracına binerek madene doğru yola çıkmış, mesai başlamasından kısa bir süre sonra patlama meydana gelmişti..

Bu fotoğrafta sol tarafta bulunan Erol Bulduk, yaralı halde madenden çıkarıldı. İstanbul'da tedavi altına alınan Bulduk'un durumunun kritik olduğu belirtildi..

Bu kare ise son bir haftaya ait.

Ne yazık ki fotoğraftaki madencilerden bazıları şehit oldu. Onlardan geriye gülümseyerek poz verdikleri bu resim kaldı.