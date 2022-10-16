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    Bartın’daki patlamada şehit olan genç madenciyi babaannesi anlattı

    TTK’ya ait maden ocağında meydana gelen patlamada şehit düşen 23 yaşındaki Rahman Özçelik toprağa verildi. Özçelik’i anlatan babaannesi, “Kendi isteğiyle madenci oldu” dedi.
    • 16.10.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 10:37
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    Bartın’daki patlamada şehit olan genç madenciyi babaannesi anlattı

    Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında patlama oldu, 41 can yitip, gitti…

    Henüz çok genç olan maden işçilerinin ölümü yürekleri dağladı.

    Rahman Özçelik de, o patlamadan kurtulamayarak şehit düştü.

    İşçi alımı için kuraya katıldı

    Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Makaracı köyünde yaşayan 23 yaşındaki Rahman Özçelik, 2019 yılında askere gitmeye hazırlanırken, maden ocağına işçi alımı için kura çekimine başvurdu.

    Kurada adı çıkınca Amasra’daki maden ocağında mesaiye başlayan Özçelik, patlamada hayatını kaybetti.

    Bartın'daki patlamada şehit olan torununu anlattı VİDEO

    Bartın’daki patlamada şehit olan genç madenciyi babaannesi anlattı #1

    Babaannesi anlattı

    Özçelik’in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

    Genç madenciyi babaannesi Gülizar Özçelik, anlattı.

    “Madenci olmak istiyordu”

    Özçelik, “Askerliği parayla yapacağını söyledi. Kendi gitmek istemedi. Madenci olmak istiyordu. Kendi isteğiyle madenci oldu. 2019’da kura çekiminde kendi isteğiyle girmişti. Biz burada birlikte oturuyoruz. Haberi dün aldık. Telefon geldi. Ocakta grizu patlamış deyince millet hep koştu. Olayı öyle haber aldık. Daha yaşı genç, 23 yaşındaydı.” diye konuştu.

    Bartın’daki patlamada şehit olan genç madenciyi babaannesi anlattı #2


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