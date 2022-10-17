Maden ocağındaki patlamadan sağ kurtulan Burak Sümertaş'ın eşi, "Yüreğimiz ağzımızda bekledik ama şu an iyi. Nefes almaya başlayınca biraz yürümüş" dedi.

Bartın'da 14 Ekim akşamı yaşanan maden ocağındaki patlamanın üzerinden 3 gün geçmesine rağmen yaşanan acı tazeliğini koruyor.

Türkiye tarihinin en büyük maden faciaları arasına giren olayda, 41 işçi şehit oldu.

Yaralı olarak kurtulan 11 işçi de tedavi altına alındı.

Buruk sevinç

Kurtarma çalışmalarının devam ettiği sırada işçilerin aileleri umutlu bekleyişlerini sürdürürken kimisi aldığı haberle feryat etti, kimisi ise aldığı habere sevinemedi.

Önce sahada sonra hastanede beklemeye başladı

Ocaktan yaralı olarak çıkarılan 27 yaşındaki Burak Sümertaş, Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

DHA'nın aktarımına göre; genç işçinin eşi Ceren Sümertaş, önce sahada ardından hastane önünde eşinin çizmesiyle beklemeye başladı.

Bartın'daki patlamadan kurtulan madencinin eşi: Arkadaşlarını düşünüyor VİDEO







"Yüreğimiz ağzımızda bekledik ama şu an iyi"

Eşinin ilk çıkanlardan biri olduğunu belirten Ceren Sümertaş, "Şu an çok şükür iyi, normal odaya alındı. Yüreğimiz ağzımızda bekledik ama şu an iyi. Eşimin çizmesiydi, bana teslim ettiler. Diğer ayağı ağrıdığı için ambulansta çıkarmışlar. O yüzden diğeri yok. Şehitlerimizin yakınlarının başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

"Çok arkadaşını görmüş, biraz onları düşünüyor"

Çizmeyi atmadığını ifade eden Sümertaş, "Vücudunda herhangi bir şey yok. Maskesini takmış. Nefes almaya başlayınca biraz yürümüş. Öyle anlatıyor. Çok arkadaşını görmüş, biraz onları düşünüyor. İhmal diyoruz sonuçta ecel. Çizme şu an evde, atmadım. Kendisi isterse atarım." diye konuştu.





























