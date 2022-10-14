Bartın'daki patlamanın nedeni belli oldu

Bartın'daki patlamanın nedeni belli oldu

Bartın, saat 18.45 sıralarında patlama ile sarsılırken yaşanan patlamaya ilişkin AFAD, açıklama yaptı. AFAD, patlamanın trafodan kaynaklandığını belirtti.

Bartın'da maden ocağında patlama...

Kentin Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde saat 18.45 sıralarında yer altında patlama meydana geldi.

Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

"Patlama trafo kaynaklı"

Öte yandan AFAD, patlamanın kaynağıyla ilgili açıklama yaptı.

AFAD'ın sitesinden yapılan açıklamada, patlamanın trafodan kaynaklandığı belirtildi.

Bartın Amasra'da maden ocağında patlama