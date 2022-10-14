Bartın'daki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra'daki patlamaya ilişkin soruşturma başlatırken "Olayla ilgili 3 savcı görevlendirilmiştir" açıklamasını yaptı.

Bartın, bu akşam patlama ile sarsıldı.

Kentin Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde saat 18.45 sıralarında, patlama yaşandı.

Yaşanan olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

"Olayla ilgili 3 savcı görevlendirilmiştir"



Öte yandan Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, olay sonrası hareket geçti.

Başsavcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:



"Bartın Amasra'daki maden kazası ile ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirilmiştir."

Bartın'da maden ocağında patlama