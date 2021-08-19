Yalnız yaşayan ve sel sırasında evinden kaçıp komşularına sığınan 56 yaşındaki Emine Yavuz, afetin etkisinden hala kurtulamadığını belirtti.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde oturan Emine Yavuz, sel felaketinin yaşandığı o günü anlattı.

Emine Yavuz, afetin yaşandığı saatlerde uyuduğunu, köy muhtarının aracının kornasına basarak ve vatandaşlara seslenerek onları sele karşı uyarmasıyla uyandığını söyledi.

"SU BİRDEN BELİMİ AŞTI"

Evin penceresinden baktığında hemen yakınındaki derenin taştığını gördüğünü belirten Yavuz, "O anda elektrikler kesikti. Telefonumun ışığıyla aşağıya indim, hiçbir şeyimi alamadan kaçtım. Evden kaçıp köy meydanındaki camiye doğru giderken su belimi aştı. Komşuya kaçtım, merdivenlerden çıkarken arkamdan birden sular geldi.

"KURTULUŞUM MUCİZE OLDU"

Oraya kendimi zor attım, mucize gibi kurtuldum. Sığındığım evin zemin katı da sel sularıyla doldu. O evin altındaki büyükbaş hayvanlar da sele kapıldı. Ev kalabalık olduğu için orada korku düşünemedim, aklıma hiçbir şey gelmedi." dedi.

Bartınlı selzede Emine Yavuz, o anları anlattı VİDEO



"EVİMİN HALİ PSİLKOLOJİMİ BOZDU"

Selde büyük korku yaşadığını ve hala afetin etkisinden kurtulamadığını söyleyen Yavuz, "Daha ancak yeni yeni kendime gelebiliyorum. Evimin halini görünce daha çok psikolojim bozuldu. Hala daha içimde bir korku var. Sel evimin önünden vurmuş, Allah korumuş benim evimi. Eğer evden çıkamasaydım kafayı oynatırdım. Komşular çağırıyor ama nereye nasıl gideceksin. Ben iyi ki kaçmışım, canımı kurtarmışım." diye konuştu.

"EKİPLER OLMASAYDI HALİMİZ ÇOK KÖTÜYDÜ"

Yavuz, sel sonrasında çamur temizleme çalışmalarına katılan ekiplere de teşekkür etti. Çamurla dolan evini kendi başına temizlemesinin mümkün olmadığını anlatan Yavuz, "Onlara çok dua ediyorum. Allah ekiplerimize, güç kuvvet versin. Ekipler olmasaydı bizim halimiz kötüydü. Burada jandarması, polisi, belediye ekipleri herkes evimdeki çamurları temizlemek için seferber oldu. Jandarmalar merdivenlerimdeki çamurları dışarı attı, temizlediler, zemin katı da belediye ekipleri temizliyor. Bana yardımcı oluyorlar. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.