Barzani ile görüşen CHP'ye Türk bayrağı tepkisi

CHP heyetinin, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki Irak ziyaretinde heyet, Barzani ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Türk bayrağının olmaması tepkilere neden oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki parti heyeti, dün Irak'ın Erbil kentini ziyaret etti.

Heyet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Görüşmede IKBY ve Irak bayrağı yer alırken, Türk bayrağının olmaması dikkat çekti.

CHP heyeti, Mesrur Barzani ile görüştü VİDEO

ZİYARETİN AMACI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı'nın, ziyaret amaçlarının Türkiye ve IKBY arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve CHP'nin ortak öneme sahip konulardaki görüşünü ifade etmek olduğunu söylediği aktarıldı.

"TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLER GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

IKBY Başbakanı Barzani'nin, Türkiye'nin önemli bir komşu ve bölgesel bir ülke olduğunu belirttiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin, her zaman zenginliğin bir sembolü olan çok uluslu, farklı etnik ve dinleri içinde barındıran ülke konumundaki Türkiye ile sürekli iyi ilişkiler geliştirmeyi arzuladığını kaydetti."





TÜRK BAYRAĞI YOKTU

CHP, AK Parti'nin Türkiye'nin terör sorununu bitirmek amacıyla geçmiş dönemlerde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile gerçekleştirdiği görüşmeleri eleştirmişti.

Eleştirilerini unutan CHP, Mesrur Barzani ve Mesud Barzani'yle olan görüşmesini IKBY bayrağı önünde gerçekleştirdi.

Buna ek olarak, görüşmede Türk bayrağının bulunmaması sosyal medyada tepki topladı.