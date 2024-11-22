Barzani: Terörizm ile Kürtlere hizmet edeceğini zanneden büyük bir ihanet içinde

AA

Irak’taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani, Duhok’ta düzenlenen Ortadoğu Barış ve Güvenlik Forumu’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"PEŞMERGE GÜCÜ ÇAĞRISI"

IKBY’nin 20 Ekim’deki milletvekili seçim sonuçlarının resmi olarak onaylanmasının ardından siyasi partilerin hükümet kurma süreci için görüşmeler yapacağını belirten Barzani, IKBY’de tek bölge, tek meclis, tek hükümet ve tek Peşmerge gücü olması konusunda taraflara destek çağrısı yaptı.

"TERÖRE GEÇİT VERİLMEMELİDİR"

Barzani, “Biz Kürtler için çok önemli olan husus şudur: hiçbir şekilde teröre geçit verilmemelidir ve terörden medet umulmamalıdır. Bu milletimiz için intihardır. Terör eylemleri düzenleyen ve terörizm ile Kürtlere hizmet edeceğini zanneden büyük bir ihanet içindedir.” ifadelerini kullandı.

Barzani ayrıca, şunları söyledi: