Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilen Cengiz, 29'uncu doğum gününde unutulmadı. Cengiz'in mezarı çiçeklerle donatıldı.

Başak Cengiz'in katledilmesi, tüm Türkiye'yi sarstı.

İstanbul'a eğitim için gelen mimar Cengiz, Ataşehir'de yürüdüğü sırada, Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Cengiz'i doğum gününde, ailesi ve arkadaşları mezarı başında andı.

DOĞUM GÜNÜNDE MEZARINA ZİYARET

Karşıyaka Mezarlığı'ndaki anmaya Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, abisi Fatih Cengiz ve arkadaşları katıldı.

Başak Cengiz'in 29'uncu doğum gününü unutmayan arkadaşları, mezarı çiçeklerle donattı.

"İYİ Kİ DOĞDUN YAVRUM"

Kızının mezarı başında gözyaşlarını tutamayan acılı anne Beyhan Cengiz, "İyi ki doğdun yavrum. İyi ki ben senin annenim." diye seslendi.

Mimar Başak Cengiz, 9 Kasım günü uğradığı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Başak Cengiz, doğum gününde mezarı başında anıldı VİDEO