Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı

Samuray kılıcıyla genç bir mimarı hayattan koparan katilin son halinin olduğu bir kare ortaya çıktı. Vahşetten sonra ilk kez konuşan anne ve baba ise adalet istiyor.

Türkiye, mimar Başak Cengiz’in kaldırımda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz adlı katilin samuray kılıcıyla vahşice katledilmesine ağlıyor.

Vahşet dolu cinayet anını izleyen herkesin dilinde ise aynı soru var, “Neden?”

Katilin avukat annesi bu soruya “akli dengesi yerinde değil” diye cevap veriyor ancak acılı aile başta olmak üzere vicdanı sızlayan herkes bir bedeli olmalı diyor.

BEKLENEN FOTOĞRAF GELDİ

2 gün önce işlenen cinayetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Mimar Cengiz’i öldürdükten sonra yakalanan, “tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve “silahlı tehdit” suçlarından tutuklanan Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı.

ACILI AİLESİ YASTA

Kızlarını kaybeden anne ve babanın yası ise sürüyor.

Ankara Yenimahalle'de bulunan babaevinde taziyeleri kabul eden kederli aile, yaşanılan acı dolu anları hüzünle anlattı.

“YAVRUMU BİÇTİLER, KURTARMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Katil zanlısına kılıcı satanların da cezalandırılmasını isteyen anne Beyhan Cengiz, “Onların canı idamla sonuçlansın. Annesi de hüküm alsın. Annesinin de canı yansın. Nasıl evlat yetiştirmiş. İnsanları, çocukları annesi yetiştirir. Canavar mı yetiştirdin de savunuyorsun sen. Allah senin de cezanı versin. Yavrumu biçtiler, doğradılar bir de onu mu kurtarmaya çalışıyor ya. O kurtulur mu? O bıçağı satan da cezalansın” dedi.

Başak Cengiz’in annesi: O bıçağı satan da cezalansın VİDEO

“AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİLSE NASIL 2 ÜNİVERSİTE BİTİRMİŞ?”

Baba Avni Cengiz de saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı iddiasıyla ilgili, “Akli dengesi yerinde değilse nasıl 2 üniversite bitirmiş?” diye sordu.