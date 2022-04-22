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    Başak Cengiz'in katiline ağırlaştırılmış müebbet verildi

    Başak Cengiz'in katiline ağırlaştırılmış müebbet verildi

    Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile öldüren Can Göktuğ Boz, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
    • 22.04.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 16:06
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    İstanbul’un Ataşehir ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde, geçtiğimiz kasım ayında hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile saldırıya uğrayan Mimar Başak Cengiz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

    Türkiye'nin gündemine düşen olaya ilişkin dava duruşması, bugün Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

    Duruşmaya tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, Diyarbakır'da bulunan cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

    Cezai ehliyeti tam

    Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, babası Avni Cengiz, nişanlısı Mahir Mızrak ve Cengiz'in akrabaları duruşmada yer aldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

    Başak Cengiz in katiline ağırlaştırılmış müebbet verildi #1

    Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Üst Kurulu'ndan gelen nihai raporu okudu.

    3. kez hakim karşına çıkan Can Göktuğ Boz'un cezai ehliyeti tam çıktı. Cengiz Ailesi'nin avukatı Mustafa Tırtır, Adli Tıp Kurulu Üst Kurulu'ndan rapora katıldıklarını ve Adli Tıp Üst Kurulu'ndan gelen raporlar gözetilerek karar verilmesini istedi.

    Mütalaaya karşı söz verilen sanık, bir diyeceğinin olmadığını söyledi. Sanık avukatları ise, tasarlama suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek lehe olan hükümlerin uygulanmasını istedi.

    Başak Cengiz in katiline ağırlaştırılmış müebbet verildi #2

    Ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı

    Mahkeme nihai kararını açıkladı. Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren sanık Can Göktuğ Boz, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Mahkeme, verilen cezada takdiri indirim uygulamadı.

    Başak Cengiz in katiline ağırlaştırılmış müebbet verildi #3

    Başak Cengiz in katiline ağırlaştırılmış müebbet verildi #4


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