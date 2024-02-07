Başak Demirtaş yerel seçimlerde adayı olmayacağını açıkladı Kısa süre önce İstanbul için aday olabileceğini duyuran Başak Demirtaş, bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız" dedi.

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Siyasi partilerde aday çalışmaları devam ederken CHP'nin ittifak kurma çabasında olduğu DEM Parti, İstanbul için bir karar aldı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'na karşı cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın aday olacağı belirtildi.

Bunun üzerine muhalefet cephesinde dengeler adeta bozuldu.

"Adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda..."

Şimdi ise seçime kısa süre kala iddiaların odağındaki Demirtaş'tan yazılı açıklama geldi.

Başak Demirtaş yaptığı açıklamada, İBB adayı olmayacağını belirterek, "Gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

"Sorumluluk almaya hazır olduğumu ifade etmiştim"

Yazının tamamında şu ifadelere yer verildi:

"Partimizin büyük bir titizlikle sürdürdüğü yerel seçim politikasına güçlü bir destek vermek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için sorumluluk almaya hazır olduğumu ifade etmiştim.

5 Şubat 2024 Pazartesi tarihinde Partimizi temsilen bir heyetle bir araya gelerek tüm gelişmeler hakkında bilgilendirildim. Karşılıklı yürüttüğümüz istişareler sonucunda partimiz, bu irade beyanından güç aldıklarını belirterek bizleri onurlandırmıştır. Adaylık tartışmalarında bize eksiksiz desteğini sunan ve güven duyan DEM Parti Genel Merkezi'ne ve saygıdeğer halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

"Partimizin ilan edeceği adaylar hepimizin adayları olacak"

Bununla birlikte gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız. Tüm halkımız ve partililerimiz bilmeli ki bütün kararlar Partimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde alınmıştır.

Önümüzdeki günlerde partimizin ilan edeceği adaylar hepimizin adayları olacak ve tüm gücümüzle bu kıymetli arkadaşlarımızın arkasında duracak, Partimizin başarısı için çalışacağız.

Partimizin resmi açıklamaları dışındaki hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini, hiçbir spekülasyona prim verilmemesini özellikle rica ediyoruz. Hep birlikte başaracağız, ne olursa olsun temel demokrasi ilkelerimizden; adalet, eşitlik ve barış arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ve mutlaka kazanacağız. Dem dema me ye!"

"En fazla tartışılan yer İstanbul Büyükşehir Belediyesi’dir"

Ardından DEM Parti cephesinden de açıklama geldi ve şöyle denildi:

Partimiz, yerel seçim çalışmaları kapsamında kent uzlaşısının sağlanamadığı Türkiye'nin her yerinde kendi adaylarıyla halkın huzuruna çıkma kararı almış ve bunu kamuoyuyla paylaşmıştır. Tüm seçim bölgeleri arasında doğal olarak en fazla tartışılan yer İstanbul Büyükşehir Belediyesi’dir. Bu çerçevede partimiz de İstanbul'u özel olarak ele almış ve yetkili kurullarımızda kapsamlı tartışmalar yürütülmüştür.



İstanbul için aday adayı olarak ismi geçen tüm kıymetli arkadaşlarımızın varlığı ve irade beyanı partimize, tabanımıza güç ve moral vermiştir. Bu isimler arasında kamuoyunda en çok yol arkadaşımız Sevgili Başak Demirtaş'ın ismi öne çıkmıştır. Yoldaşımız Başak Demirtaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı konusunda partimize verdiği destek hiç kuşkusuz bize büyük bir güç katmıştır.

"Aday isimlerimiz önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı için yaptığı irade beyanıyla partimizin seçim politikalarını destekleyerek bizleri daha da güçlendiren Başak Hanım’la sürecin başından itibaren istişare halindeyiz. Yetkili kurullarımız gelinen aşamada tüm seçenekleri masaya yatırarak gelişmeleri değerlendirmiş ve Başak Hanım’la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday isimlerimiz ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Sevgili Başak Demirtaş'a katkılarından ötürü olanca güvenimizle teşekkür ediyor, sürecin bundan sonraki kısmında da destek sunmaya devam edeceğini biliyoruz.

"Demokrasi mücadelesinden taviz vermeyeceğiz"