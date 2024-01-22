Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı çıkışıyla ilgili DEM Parti'den ilk açıklama geldi DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İBB için aday olma isteğini bildiren Başak Demirtaş’ın sözleriyle ilgili konuştu. Temelli, bu karara sevindiklerini belirtip, adaylıkla ilgili değerlendirmenin parti komisyonları ve MYK tarafından yapılacağını söyledi.

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Mart sonunda yapılacak yerel seçimlere yaklaşık 2 ay kala siyasi partiler, başta büyükşehirler olmak üzere aday belirleme süreçlerini hızlandırdı.

Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten CHP, İyi Parti'nin İstanbul ve Ankara'da ittifak teklifini kabul etmemesi sonrasında DEM Parti'ye yöneldi.

DEM Parti'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu desteklemesini isteyen CHP'ye, bu kez de eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan bir sürpriz geldi.

DEM Parti'nin İBB adaylığıyla ilgili konuştu

Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığına aday olacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Başak Demirtaş "İstanbul adaylığı için, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) bize bir öneri gelmedi ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz." şeklinde konuştu.

"İstanbul’da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz"

Demirtaş, "Birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul’da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz." dedi.

Demirtaş'ın sözlerinin ardından DEM Parti'den açıklama geldi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Demirtaş'ın kararının kendisi için sürpriz olduğunu vurguladı.

DEM Parti'den ilk açıklama geldi

Temelli, "Evet benim için şahsım olarak sürpriz oldu tabii, daha önceden haberim yoktu çünkü. Önceden haberiniz yoksa o sürprizdir." ifadelerini kullandı.

Temelli, daha sonra İBB adaylığıyla ilgili yapılan açıklamada, durumun sevindirici olduğunu belirterek, değerlendirmenin parti komisyonları ve MYK tarafından yapılacağını söyledi.

"Başvurmasına sevindik ancak değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK yapacak"

Sezai Temelli, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: