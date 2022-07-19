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    Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi vefat etti

    Turuncu-lacivertli kulüp resmi hesaptan başkan Gümüşdağ için taziye mesajı yayınladı.
    • 19.07.2022 - 15:03
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    Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi vefat etti

    İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ hayatını kaybetti.

    Vefat haberinin ardından Turuncu-lacivertli kulüpten açıklama geldi.

    "Fethiye Gümüşdağ hakkın rahmetine kavuşmuştur"

    Yapılan açıklamada, "Kulüp başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'ın kıymetli annesi Fethiye Gümüşdağ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhube Fethiye Gümüşdağ'a Yüce Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ın annesi vefat etti #1

    Cenaze namazı Fatih Camisi'nde kılınacak

    AA'nın aktarımına göre; Fethiye Gümüşdağ'ın cenazesinin yarın öğle vakti Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedileceği bildirildi.

    Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ın annesi vefat etti #2


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