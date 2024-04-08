Başakşehir - Kayaşehir Metro Hattı 1 yılda 5 milyon yolcuya hizmet verdi İBB tarafından yapımına devam edilmeyeceği belirtildikten sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın devreye girmesiyle 24 ayda tamamlanan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı bugün 1 yaşında.

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ensonhaber.com

İstanbul demir ağlarla örülüyor.

Dev hizmetlerden biri de geçtiğimiz yıl bugün açıldı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı, İstanbul'a kazandırıldı.

"5 milyon 200 bin yolcuya hizmet verdik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılışın 1'inci yılında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı 1 yaşında. 6.2 kilometre uzunluğu, 4 istasyonu, 80 km tasarım hızı ile 1 yılda toplam 5 milyon 200 bin yolcuya hizmet verdik."

Bakanlık projeyi tamamladı

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı metro hattı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yüzde 5 ilerleme seviyesinde devralındı.

Projenin asıl sorumlusu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projeyi tamamlayamaması nedeniyle devreye Bakanlık girdi.

Ardından metro hattı 24 ayda hizmete hazır hale getirildi.

4 durağı bulunuyor

Başakşehir Metrokent Metro İstasyonu'ndan başlayan 6,2 kilometrelik projede Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Kayaşehir Meydan istasyonları olmak üzere 4 durak bulunuyor.

Tasarım hızı 80 kilometre olan araçlar vasıtasıyla saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek kapasitesi bulunan metro hattı, özellikle şehir hastanesine ulaşmak isteyenler için büyük kolaylık sağlıyor.