Başakşehir - Kayaşehir metro hattında fiziki gerçekleşme yüzde 36'ya çıktı

Bakan Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir metro hattında fiziki gerçekleşme oranının bugün itibarıyla yüzde 36'ya çıktığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı Şantiyesi İnceleme progamına katıldı.

Karaismailoğlu, burada incelemelerinin ardından metro hattı inşaatları hakkında bilgi verdi.

Kent yaşamını daha konforlu hale getirmek için, şehir içi raylı sistem toplu ulaşımın gelişmesi için çok önemli projelerin hayata geçirildiğini söyleyen Karaismailoğlu, İstanbul'u bir baştan bir başa modern raylı sistemlerle donattıklarının altını çizdi.

91 KİLOMETRELİK HATTIN YAPIMI DEVAM EDİYOR

Karaismailoğu, "İstanbul'da şu an itibarıyla Gayrettepe-Havalimanı metrosu, Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-Havalimanı metrosu, Pendik-Tavşantepe- Havalimanı metrosu, Bakırköy-Kirazlı metrosu ve şu anda incelemelerde bulunduğumuz Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metrosunun da dahil olduğu 91 kilometre metro hattı yapımına devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un raylı sistem ağının 252 kilometre olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu sayı 342 kilomettre artacaktır. Bu sayının yüzde 50'sini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız İstanbul'a kazandıracaktır. Sadece bu tablo dahi, kimin İstanbul için çalıştığının göstergesidir. "dedi.

"YIL SONUNDA AÇMAYI PLANLIYORUZ"

İnşası devam eden Başakşehir-Kayaşehirmetro hattı hakkında da bilgi veren Karaismailoğlu, "Başakşehir-Kayaşehir metro hattının fiziki gerçekleşme oranını bugün itibarıyla yüzde 36'ya çıkardık.

Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını yıl sonunda açmayı planlıyoruz." diye konuştu.