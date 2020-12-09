Başakşehir maçı sonrası provokatif paylaşıma gözaltı

Başakşehir-PSG maçında yaşananların ardından Kürt halkını aşağılayıcı ifadeler kullanan sosyal medya kullanıcısı gözaltına alındı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, dün akşam deplasmanda PSG ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada ilk yarı oynanırken maçın 4. hakeminin, Başakşehir yardımcı antrenörü Webo'ya karşı ırkçı ifadeler kullanması gündeme oturdu.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada bu ırkçı söylem karşısında binlerce destek paylaşımı yapılırken, provokatörler de iş başındaydı.

Birçok destek mesajının yanında ırkçı paylaşımlar da ayrıca tepki çekti.

Emniyet Genel Müdürlüğü de sosyal medyadaki provokatörlerin izini sürdü.

Yapılan çalışmalar sonucu 1 kişi gözaltına alındı.

SANAL DEVRİYENİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Konuya ilişkin bir açılama yayınlayan EGM, şu ifadeleri kullandı;

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; 08.12.2020 tarihinde PSG-Medipol Başakşehir FK arasında oynanan futbol müsabakası esnasında meydana gelen ırkçılık söylemi üzerinden sosyal medya platformu Twitter’da ülkemiz nezdinde infial oluşturacak şekilde halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağıladığı değerlendirilen @yapmamelihboran hesabının kullanıcısı M. B. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş ve hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, savcılık talimatı doğrultusunda şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, adli işlemler devam etmektedir.

Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."