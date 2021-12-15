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    Başakşehir'de 1 ton sahte içki ele geçirildi

    Başakşehir’de sahte içki üretimine yönelik düzenlenen operasyonda 1 ton sahte içki ele geçirilirken, 5 kişi suçüstü yakalandı.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 16:38
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 17:15
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    Başakşehir'de 1 ton sahte içki ele geçirildi

    Yeni yıla yaklaşılırken sahte içki ölümeri artmaya başladı.

    Harekete geçen polis, Türkiye genelinde operasyonlarına devam ediyor.

    Bu kapsamda sabah saatlerinde, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde kaçak içki üretimi yapıldığı tespit edilen bir depoya baskın yapılmış ve 5 ton kaçak içki ele geçirilmişti.

    2 BASKIN, 1 TON SAHTE İÇKİ

    Yapılan baskından saatler sonra yine Başakşehir’de kaçak içki üretimi yapıldığı tespit edilen başka bir depoya baskın düzenlendi.

    Depoda kaçak alkol üretimi yapan 5 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı, içeride 1 ton kaçak içki ile 5 bin adet sahte bandrol ele geçirildi.

    Başakşehir'de 1 ton sahte içki ele geçirildi ViDEO

    Başakşehir de 1 ton sahte içki ele geçirildi #1

    Başakşehir de 1 ton sahte içki ele geçirildi #2

    Başakşehir de 1 ton sahte içki ele geçirildi #3

    Başakşehir de 1 ton sahte içki ele geçirildi #4

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