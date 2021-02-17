Başakşehir'de 10 yaşındaki çocuk, dolanan Türk bayrağını düzeltti

Kardan adamın üzerinde asılı olan Türk bayrağının yarıya inerek dolandığını fark eden Muhammed'in bayrak sevgisi kameraya yansıdı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, babasının iş yerine gelen Muhammed Emin Akan, bir süre sonra dışarı çıkarak tek başına karda oynamaya başladı.

Bölgede bulunan kardan adamdaki Türk bayrağının dolandığını ve yarıya indiğini fark eden Muhammed Emin, koşarak kardan adamdaki bayrağı düzeltti.

HAREKETİ TAKDİR TOPLADI

Ayrılmasından hemen sonra bayrağın rüzgarda yeniden dolandığını fark eden Muhammed geri dönerek bayrağı iki kez daha düzeltip, oyununa devam etti.

Yaşanan o anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"OĞLUMLA GURUR DUYDUM"

Sosyal medyada yayılan görüntü sonrası konuşan babas Ömer Akan gururlandığını belirterek “Beni gerçekten çok gururlandırdı çünkü bu zamanda böyle dinine, vatanına, bayrağına sahip çıkan çocukları yetiştirmek kolay değil. Allah böyle kimselerin sayısını artırsın.” dedi.

Oyununa ara vererek bayrağı üç defa düzelten Muhammed de “Bayrak bozulmuştu, yanına gittim bozuk görünce düzelttim.” diye konuştu.

"KARDEŞİMİZ SELAMINI DA VERDİ"

Kardan adamı yapanlardan biri olan ve olayı kamerada fark eden Cemil Ilıca, “Dün sabah saatlerinde TÜGVA’nın önüne yakışacak bir şekilde Türk bayraklı kardan adamı yapalım dedik. Hem de 13 şehidimiz vardı, bayrakla birlikte bilinçlendirelim dedik insanları. Kardan adamı yaptıktan sonra tipi olduğundan dolayı bayrak yarıya düşmüştü. Genç bir kardeşimiz sabah burada oynarken gelip düzeltti, selamını da verdi. Kamera sistemimizden fark ettik bu durumu.” dedi.