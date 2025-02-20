İstanbul’un Başakşehir ilçesinde 3 katlı binanın girişindeki bir lastik dükkanında ısınmak için soba yakıldı.

Kısa sürede işyeri içerisini alevler sardı.

Yapılar ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ETRAFTA ÖNLEM ALINDI

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye yönelik çalışma yaparak kontrol altına aldı.

Polis ekipleri yangın yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yangında aynı binada bulunan 2 işyeri, 2 daire ve park halindeki 1 kamyonet hasar alırken işyerinde çalışan 1 işçide yaralanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yangının ilk çıkış anları cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

"BİNADA İNSANLAR VARMIŞ"

Yangın anında olay yerinde bulunan Ergün Dinder isimli vatandaş şu ifadeleri kullandı:

Ben geldiğimde lastikçi yanmıştı. İçeride kuşlar olduğunu söylediler ondan çok üzüldüm. Zannediyorum ki sobadan yanmış ve içerideki lastikçide de yanıklar olmuş.



Binada bulunan kişiler varmış onları itfaiye ekipleri çıkartmış. Burada park halinde olan arabada lastikçinin oda yanmış.