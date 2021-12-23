Euro
13.0618
-5.62%
Dolar
11.5181
-5.51%
Altın
669.1900
-5.45%
Borsa
1,820.96
0.93%
Bitcoin
582.030
-10.22%
BTXN Coin
38.22
0.13%
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Başakşehir'de öğrencilerin kar sevinci

    Başakşehir Mahmut Şevket Zırh İlkokulu öğrencileri, kar yağışını şarkı eşliğinde dans ederek karşıladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2021 - 11:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Başakşehir'de öğrencilerin kar sevinci

    Türkiye'nin bir çok şehrinde etkisini gösteren kar yağışı, büyük sevinçle karşılanıyor.

    İSTANBUL'DA ETKİ GÖSTERDİ

    Uzun zamandır vatandaşların beklediği kar, bugün İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.

    Kentin yüksek kesimlerinde yağan karın keyfini ise öğrenciler çıkardı.

    ÖĞRENCİLERİN KAR SEVİNCİ

    İstanbul Başakşehir'de yağan karla birlikte öğrenciler montlarını giyip okul bahçesine koştu.

    Okulda açıklan müzikle karın tadını çıkaran öğrenciler, şarkı söyleyip dans etti.

    Başakşehir'de öğrencilerin kar sevinci VİDEO

    Başakşehir de öğrencilerin kar sevinci #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir