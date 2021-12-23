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Başakşehir'de öğrencilerin kar sevinci
Başakşehir Mahmut Şevket Zırh İlkokulu öğrencileri, kar yağışını şarkı eşliğinde dans ederek karşıladı.
- Haber Merkezi
- 23.12.2021 - 11:32
Türkiye'nin bir çok şehrinde etkisini gösteren kar yağışı, büyük sevinçle karşılanıyor.
İSTANBUL'DA ETKİ GÖSTERDİ
Uzun zamandır vatandaşların beklediği kar, bugün İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.
Kentin yüksek kesimlerinde yağan karın keyfini ise öğrenciler çıkardı.
ÖĞRENCİLERİN KAR SEVİNCİ
İstanbul Başakşehir'de yağan karla birlikte öğrenciler montlarını giyip okul bahçesine koştu.
Okulda açıklan müzikle karın tadını çıkaran öğrenciler, şarkı söyleyip dans etti.
Başakşehir'de öğrencilerin kar sevinci VİDEO