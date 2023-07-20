Başakşehir'de taksici krizi! Hem elden ödeme hem kartla ödeme istedi Binmek istedikleri taksinin şoförüne "kart geçiyor mu?" sorusunu yönelten vatandaşlar şoke oldu. Taksici "Geçiyor ama bana elden 30 TL daha vereceksiniz" şartını koştu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'da her yeni günde bir taksici problemi daha gündeme geliyor. Haber bu kez Başakşehir'den. Bir alışveriş merkezinin önünde meydana gelen olayda, 34 TFE 16 plakalı taksiyi yabancı turistler durdurarak bindi. Ardından araç ilerlemeden turistler taksiden indi. Bunun üzerine taksici, bir başka taksi bekleyen vatandaşları aracına çağırdı. Her şeyden habersiz araca binen iki kişi, taksi şoförüne, ‘Kart geçerli mi?’ sorusunu yöneltti. Kartla ödemeye ek olarak 30 TL istedi Taksici, ‘Geçerli ama bana elden 30 TL daha vereceksiniz’ cevabını verince bir anda tartışma başladı. "Pos cihazı komisyon alıyor" Yolcunun, ‘Sen neden elden 30 TL istiyorsun?’ sorusuna şoför, ‘Zaten pos cihazı komisyon alıyor’ diyerek karşılık verdi. Yolcular taksiden inerken ikili arasında yaşanan ilginç diyalog, yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.