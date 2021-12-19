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Başakşehir'de tehlikeli asker eğlencesi
Otomobilleriyle yol ortasında durup onlarca havai fişek patlatan şahıslar, çevredekilerin canını hiçe saydı.
- DHA
- 19.12.2021 - 08:50
Asker uğurlama eğlencesi adı altında birçok kişiyi tehlikeye sokan gruplar durmak bilmiyor...
Son olarak İstanbul Başakşehir'de toplanan bir grup, araçlarıyla cadde ortasında durarak havai fişek patlattı.
KORKU SAÇAN ANLAR KAMERADA
İddialara göre, atılan havai fişekler caddede bulunan insanların ve araçların üzerine fırladı.
Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.
Başakşehir'de asker eğlencesinde rastgele havai fişek patlattılar