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    Başakşehir'de tehlikeli asker eğlencesi

    Otomobilleriyle yol ortasında durup onlarca havai fişek patlatan şahıslar, çevredekilerin canını hiçe saydı.
    • DHA
    • 19.12.2021 - 08:50
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    Başakşehir'de tehlikeli asker eğlencesi

    Asker uğurlama eğlencesi adı altında birçok kişiyi tehlikeye sokan gruplar durmak bilmiyor...

    Son olarak İstanbul Başakşehir'de toplanan bir grup, araçlarıyla cadde ortasında durarak havai fişek patlattı.

    KORKU SAÇAN ANLAR KAMERADA

    İddialara göre, atılan havai fişekler caddede bulunan insanların ve araçların üzerine fırladı.

    Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.

    Başakşehir'de asker eğlencesinde rastgele havai fişek patlattılar

    Başakşehir de tehlikeli asker eğlencesi #1

    Başakşehir de tehlikeli asker eğlencesi #2

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