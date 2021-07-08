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    Başakşehir’deki Demirciler Sanayi sitesinde tüp patladı

    Tüp patlaması meydana gelmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı Demirciler Sanayi Sitesi'ne çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
    • İHA
    • 08.07.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 08.07.2021 - 09:03
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    Başakşehir’deki Demirciler Sanayi sitesinde tüp patladı

    İstanbul Başakşehir’deki Demirciler Sanayi sitesi içerisinde tüp patladı.

    Patlama sonucu bölgede yangın çıktı.

    Çıkna yangına müdahale etmek üzere, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Yangın söndürme çalışmaları sürerken, patlamada 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

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