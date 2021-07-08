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- Başakşehir’deki Demirciler Sanayi sitesinde tüp patladı
Başakşehir’deki Demirciler Sanayi sitesinde tüp patladı
Tüp patlaması meydana gelmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı Demirciler Sanayi Sitesi'ne çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
- İHA
- 08.07.2021 - 08:56
- Güncelleme : 08.07.2021 - 09:03
İstanbul Başakşehir’deki Demirciler Sanayi sitesi içerisinde tüp patladı.
Patlama sonucu bölgede yangın çıktı.
Çıkna yangına müdahale etmek üzere, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
2 KİŞİ YARALANDI
Yangın söndürme çalışmaları sürerken, patlamada 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.