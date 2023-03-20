Başbağlar katliamı ile ilgili 20'si firari 21 sanığın yargılaması sürüyor 33 sivilin PKK'lı teröristlerce öldürüldüğü Başbağlar katliamına ilişkin 20'si firari 21 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkemede yargılaması tutuksuz yapılan tek sanık, dosyada somut delil bulunmadığını ileri sürerek, beraat ve tahliyesini istedi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünü, 5 Temmuz 1993'te basan PKK’lı teröristler, 1 saatten uzun bir süre propaganda yaptı, daha sonra 28 erkeği kurşuna dizdi.

Aralarında kadınların da olduğu 5 kişi de, sığındıkları evlerin ateşe verilmesiyle yakılarak öldürüldü.

Komşu köydekilerin haber vermesiyle katliam ortaya çıktı

Köydeki evlerin büyük bölümü, köy okulu, köy camisi ve halkevi de ateşe verildi.

Saldırı sırasında, köyün telefon ve elektrik hatları da kesildi.

Olay, komşu köydekilerin haber vermesiyle ortaya çıktı.

Yeni iddianame

Yıllar boyu görülen dava için yeni bir iddianame hazırlanması istendi.

Bu kapsamda Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan yeni iddianame, Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince 4 Ağustos 2022'de kabul edildi.

33 sivilin şehit edilmesiyle ilgili terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve katliamda sorumluluğu bulunduğu tespit edilen A.Ç, A.T, C.Ş, D.K, D.S, E.M, E.K, F.Y, H.S, H.A, H.Y, İ.H.A, İ.T.Y, M.İ, M.D, M.A, N.Ö, S.Ö, S.T, Ş.Ö. ve Ü.B. hakkında "devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını, devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Yargılama sürüyor

Başbağlar köyünde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda kullanılan silahların kriminal incelemesiyle ilgili bilgiler ve tanık ifadelerinin aktarıldığı iddianamede, daha önce birçok farklı eyleme katılmış terör örgütü mensuplarının ifadeleri de yer aldı.

Soruşturma aşamasında 20 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 1 sanık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başbağlar katliamına ilişkin 20'si firari 21 sanığın yargılanmasına bugün de devam edildi.

Firarilerin dosyası ayrıldı

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Başbağlar köyü muhtarı Ali Akarpınar, Başbağlar Köyü Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya, katliamın tanıkları ve mağdurlar ile avukatları Kadir Kartal, Mehmet Okatan hazır bulundu.

Adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan sanık S.T. ile avukatı ise İstanbul Adliyesinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Cumhuriyet savcısının mütalaasında firari 20 sanık hakkında tefrik talebi, mahkeme heyeti tarafından kabul edildi ve bu sanıkların dosyası ayrıldı.

Savcı, hepsi için ağırlaştırılmış müebbet istedi

Esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanık S.T'nin, "Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin hakimiyeti altına koymaya veya devletin istiklalini tenkise veya birliğini bozmaya veya devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep etti.

"Delil yok" deyip, beraat istedi

Mağdur ve avukatları da mütalaa doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını istedi.

S.T. ve avukatı ise dosyada somut delil bulunmadığını ileri sürerek, beraat ve tahliyesini istedi.

Sanık S.T'nin tutuksuz yargılanmasının devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.