Başıboş köpek krizi devam ediyor! Antalya'da sürü halinde gezen köpekler tehdit oluşturdu... Sahipsiz ve sürü halinde gezen köpekler Muratpaşa ilçesinde kaydedildi. Köpekler bölgede korkuya neden olurken vatandaşlar "Yürüyüş yapmaya hasret kaldık" diyerek yakındı.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri de başıboş sokak köpekleri.

Sokaklarda sürü halinde gezen başıboş köpekler bugüne kadar türlü dehşet verici olaylara neden oldu.

Öyle ki küçük çocuklardan yaşlı bireylere kadar birçok vatandaş, köpek saldırısı nedeniyle can verdi.

Başıboş köpek sorunu vatandaşlar için tehdit oluşturmaya devam ederken, vakalar da giderek artıyor.

Köpek korkusundan sokağa çıkamıyorlar

Bu vakalar nedeniyle insanlarda oluşan psikolojik endişe, gündelik yaşamı da zorlaştırmaya başladı.

Vatandaşlar artık sokağa çıkarken tedirginlik yaşıyor.

Köpekler sürü halinde gezdi

Konunun bir örneği de Antalya'dan geldi.

Muratpaşa ilçesinde yaşanan olayda, köpek sürüsünün başıboş halde sokakta ilerlemesi tehlike oluşturdu.

"Çöp atmaya, yürüyüş yapmaya hasret kaldık"

Vatandaşlar "Çöp atmaya, yürüyüş yapmaya, bisiklet sürmeye, gece dışarı çıkmaya hasret kaldık!" diyerek yakındı.