Başıboş köpekleri savunarak çocukları tehdit eden YouTuber gözaltına alındı "Türkiye'de başıboş köpek değil başıboş çocuk sorunu var, ya siz çırpacaksınız (döveceksiniz) çocuklarınızı ya da biz çırpacağız" cümleleriyle tehdit oluşturan Tyche Kairos'un gözaltına alındığı aktarıldı.

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ensonhaber.com

Türkiye'de başıboş köpek sorunu her geçen gün vahşi bir boyuta ulaşıyor.

Sokaklarda başıboş halde dolanan köpekler, bu zamana kadar sayısız can aldı.

Vahşi şekilde ölüme neden olan saldırgan köpekler, vatandaşların sokaklarda rahatça dolaşmasını dahi engelliyor.

Başıboş sokak köpekleri konusunda skandal fikirlerini paylaşan bir isim de YouTuber Tyche Kairos.

Olaya bakış açısıyla ciddi tepki çeken kadının benimsediği fikir ise şu şekilde: "Türkiye'de başıboş köpek değil başıboş çocuk sorunu var"...

Bu yönde videolar çeken kadın, çocukların köpekleri azdırdığını söylerken çeşitli tehditlerde bulundu.

"Ya siz çırpacaksınız (döveceksiniz) çocuklarınızı ya da biz çırpacağız"

Akılalmaz videoda şu cümleler kullanıldı;

Hakkını yedirmeyeceğim hayvanların, ölün geberin. Böyle bir şey gördüğünüzde çocukları dövmekten çekinmeyin açık açık söylüyorum. O yüzden ya siz çırpacaksınız çocuklarınızı ya da biz çırpacağız. Senin çocuğun diye hiçbir söz ettirmezsen ölüsünü bulursun köşebaşında bir yerde.

Gözaltına alındı

Çocuklara karşı alenen tehdit içerikli ifadeleri bastıra bastıra sarf eden YouTuber için harekete geçildi.

Tyche Kairos, gözaltına alındı.