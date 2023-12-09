Başıboş köpeklerin saldırdığı küçük Tunahan'ın vücudu paramparça: Yaşam savaşı veriyor Ankara'da başıboş köpek saldırısı sonucu yaşam savaşı veren küçük Tunahan'ın vücudunda neredeyse sağlam yer kalmadı. Hastaneden gelen bilgide Tunahan'ın paylaşılan fotoğrafının en gösterilebilir olanı olduğu aktarıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Alınmayan önlemler nedeniyle sokaklar çocuklar için güvenli olmaktan çıktı.

Hal böyle olunca küçük bir çocuk daha başıboş sokak köpeklerinin kurbanı oldu.

Ankara’nın Keçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi’nde dün sabah saat 08.45 sıralarında okula gitmek için evinden çıkan ve sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Bir can daha yandı...

4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz ağır yaralandı.

Olayın ardından Tunahan Yılmaz, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi’ne sevk edilen Yılmaz'ın yoğun bakım bölümünde yaşam savaşı sürerken olayın boyutunu gözler önüne seren bir fotoğraf paylaşıldı.

Küçük çocuğun bedeninin ısırılmadık yeri kalmadı: Ağır yaraları mevcut

Küçük çocuğun bacaklarında başıboş köpekler tarafından ısırılmadık yer kalmadığı görüldü.

Sağlık ekiplerinin hayatta tutmak için yoğun çaba sarf ettiği küçük Tunahan'ın durumu ciddiyetini korurken yeni bilgiler gelmeye devam etti.

Buna göre küçük Tunahan'ın vücudundaki çeşitli bölgelerde de ağır yaralar olduğu aktarıldı.

"Çocuğumun vücudunun çoğu yerinde et kalmamış yemişlerdi çocuğumu"

Servis edilen fotoğrafın en gösterilebilir resim olduğu bilgisi geçilirken, Tunahan'ın babası yaşadıklarına isyan etti.

Çocuğunun vücudunun paramparça olduğunu gören Baba Yılmaz, "Sanatoryum’a gittim, orada ambulansa bindirilirken gördüm çocuğumu. Çocuğum paramparça gitti, çocuğumun vücudunun çoğu yerinde et kalmamış yemişlerdi çocuğumu." ifadeleriyle yürekleri yaktı.

Oğlunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi: Sağlam bir yeri yok

Son olarak oğlunun sağlık durumu hakkında bilgi veren Yılmaz, “Yoğun bakımda makineye bağlı bir şekilde şu anda, bilinci kapalı. Tunahan’ın çok doku kaybı var. Çocuğumun sağlam bir yeri yok. Şu an sırtının kanaması durduruldu. Kollarında eksiklik var, bacaklarında eksiklik var, kafatasında komple eksiklik var, yüzlerinde eksiklik var. Yani kulakları falan, vücudu hep sargılı zaten” diye konuştu.